Vijfde editie van Spinningmarathon 27 januari 2018

03u47 0

Aanstaande zondag 28 januari organiseert Pure Cycling Official Spinning Center de vijfde editie van een van de grootste spinningmarathons van het land. In sporthal Ogierlande in Gits zullen zondag 110 fietsen opgesteld staan en zal er tussen 10 en 16 uur zes uur lang gesport worden, telkens in blokken van een uur, onder leiding van een professionele instructeur. De eerste drie edities werden georganiseerd door de sportdienst van Hooglede, maar vorig jaar werd de organisatie overgenomen door Pure Cycling. De opbrengst van de dag gaat integraal naar vzw Talentri. Het evenement is inmiddels zo goed als uitverkocht. Supporters zijn welkom. (SVR)