Vijf rijbewijzen ingetrokken 03 april 2018

Bij verkeerscontroles in Hooglede is zaterdagnacht het rijbewijs van vijf automobilisten ingetrokken. Drie hadden te veel alcohol gedronken, twee reden veel te snel. In totaal reden 6 van de 52 gecontroleerde automobilisten onder invloed (11,53%). 75 van de 331 gecontroleerde voertuigen (22,65%) reed te snel. (LSI)