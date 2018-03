Vijf mensen moeten man uit visvijver helpen WEDUWNAAR (62) VERDRINKT EI ZO NA VOOR OGEN VAN ZOON HANS VERBEKE

30 maart 2018

02u34 0 Hooglede Patrick Kerrinckx uit Hooglede heeft een goeie engelbewaarder. Voor de ogen van zijn zoon Frederik (38) gleed de man gisterenvoormiddag uit in zijn tuin en kwam hij in zijn diepe visvijver terecht. De 62-jarige man ging kopje onder en verloor het bewustzijn. Vijf mensen moesten hem weer op het droge helpen.

"Ik dacht dat hij dood was", zegt Frederik Kerrinckx, nog altijd sterk onder de indruk van de gebeurtenissen. De 38-jarige man week gisteren in het AZ Delta geen moment van het ziekbed van zijn vader. Die besloot gisteren een handje toe te steken toen hij zag dat zijn zoon een net over één van hun visvijvers wilde leggen. "Het net lag er voordien al, maar was behoorlijk verschoven. En zonder net is het bij ons een paradijs voor reigers die maar al te graag onze goudvissen komen stelen. Ik struikelde over een grote steen en viel pardoes in het water, met mijn hoofd naar beneden", zegt de man. "Naar het schijnt, bedroeg de temperatuur van het water amper twee graden Celsius. De koude verlamde me, ik was helemaal weg van de wereld."





De 62-jarige man verloor het bewustzijn terwijl z'n zoon hem probeerde te redden. "Hem alleen uit het water trekken, was onmogelijk", vertelt Frederik. "Toen ik zeker was dat hij niet meer kopje onder kon gaan, ben ik vlug naar Gabriel Devisch, onze overbuur, gelopen. Een andere buurman kwam even later ook aangelopen. Maar het was pas toen de ambulanciers en de brandweer arriveerden, dat we erin slaagden om vader uit het water te halen."





Patrick Kerrinckx, die 130 kilogram weegt, kwam weer bij bewustzijn in de ambulance, op weg naar het ziekenhuis. "Ik reageerde erg verwonderd, want ik wist niet wat er was gebeurd", zegt de weduwnaar die behoorlijk onderkoeld was. "Het heeft een uur of drie geduurd voor ik het weer een beetje warm had, al die tijd heb ik liggen rillen van de kou."





Geluk gehad

De man beseft dat hij geluk heeft gehad. "Mijn engelbewaarder was op de afspraak. Mocht Frederik er niet zijn geweest, dan was ik nu dood. Die kou was ongelooflijk. Drie jaar geleden ben ik ook eens in onze andere visvijver gesukkeld. Maar toen was het zomer, een gigantisch verschil. Ik slaagde er die keer in om mezelf uit het water te hijsen, via de folie rond de vijver en vervolgens door een stevige spar vast te grijpen."





De Hoogledenaar, die 23 jaar geleden zijn vrouw verloor, moet voorlopig minstens nog even in het ziekenhuis blijven. "Ik heb diabetes en de dokters willen zeker zijn dat er geen risico meer is vooraleer ze groen licht geven om weer naar huis te gaan", besluit de man.