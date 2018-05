Vijf jaar extra rijverbod voor doodrijder KANS OP LANGE CELSTRAF NA NIEUWE VEROORDELING VOOR MAN DIE SAAR DOODREED HANS VERBEKE

15 mei 2018

03u01 0 Hooglede Hij kreeg vorig jaar al ruim tien jaar rijverbod voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf en gisteren deed de Kortrijkse politierechter daar nog eens vijf jaar bovenop. Miguel V., de man die Saar Gevaert (15) doodreed, werd opnieuw veroordeeld, weer voor een vluchtmisdrijf.

In november vorig jaar, kort voor hij zou veroordeeld worden voor het ongeval in Gits dat in december 2015 het leven kostte aan de 15-jarige fietsster Saar Gevaert, kroop Miguel V. (34) in de auto van zijn vriendin. Zijn rit eindigde al na dik honderd meter in de Fabriekslaan in Ledegem, waar hij toen woonde. De Mercedes knalde tegen een elektriciteitspaal. Toen een buurman de hulpdiensten belde, ging V. op de loop. Twee dagen later ging hij zich aangeven bij de politie. Het ongeval wekte verwondering, want tijdens het proces dat toen liep, had V. verklaard "nooit nog achter het stuur van een wagen te zullen stappen".





De ouders van Saar reageerden ontzet. "Heeft de dood van Saar hem dan de ogen niet geopend?", vroegen ze zich af. V. zou later verklaren dat hij er die dag een einde wilde aan maken, omdat zijn toekomst helemaal in duigen was gevallen. Het ongeval in Ledegem leverde hem gisteren niet alleen vijf jaar rijverbod extra op en een boete van ruim 8.000 euro maar ook een effectieve gevangenisstraf van zes maanden. V. kan tegen het vonnis in beroep gaan. Doet hij dat niet, dan zal het parket het vonnis doorspelen aan de probatiecommissie. V. werd voor het ongeval met Saar immers veroordeeld tot drie jaar en één maand voorwaardelijk.





Door de nieuwe veroordeling kan de probatiecommissie beslissen om die voorwaardelijke straf om te zetten in een effectieve. In dat geval moet V. achter de tralies.





"We zijn opgelucht dat de politierechter een duidelijk signaal heeft gegeven naar de doodrijder", zeggen Bart en Ann Colson, de ouders van Saar. "Voor het eerst krijgt hij een effectieve gevangenisstraf maar het verdriet verdwijnt daar niet mee. Dit zal voor ons altijd een moeilijk verhaal blijven. Saar zou op 3 mei 18 zijn geworden. We zijn die dag naar het kerkhof gegaan, om het te 'vieren'. En afgelopen weekend stapte haar nicht in het huwelijksbootje. Het zijn momenten waarop we Saar dubbel zo hard missen. Bovendien weten we niet wat er op juridisch vlak nog volgt. Zal hij in beroep gaan of niet? Wij zijn in deze zaak juridisch geen betrokken partij maar het snijdt wel in onze gevoelens."