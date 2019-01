VIDEO. School neemt geen risico na loshangende plafondtegel onder besneeuwd dak: 300 kinderen geëvacueerd Hans Verbeke

11u26 11 Hooglede Groot gevaar dreigt er allicht niet, maar de directie van de basisschool in Gits evacueerde woensdagvoormiddag zo’n 300 leerlingen van het lager- en kleuteronderwijs nadat in een klaslokaal een plafondtegel was losgekomen. Dat gebeurde net onder het platte en flink besneeuwde dak. De kinderen kunnen vermoedelijk morgen gewoon opnieuw in de school terecht om les te volgen.

Een juf die iets ging ophalen in een verlaten klaslokaal, merkte woensdagvoormiddag dat daar een plafondtegel losgekomen was. Omdat het afgelopen nacht ook flink sneeuwde - Gits werd net als vele andere gemeenten in de Zuid-West-Vlaamse regio getrakteerd op een laag van zowat tien centimeter -, rees bij de juf het vermoeden dat de loshangende plafondtegel daar misschien wel een gevolg van was.

“Ze redeneerde uitstekend en verwittigde de directeur die besloot om geen risico te nemen en de school te evacueren”, zegt Lode Verstraete, coördinerend directeur van de scholengroep StaHo (Staden-Hooglede). “De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit van het dak te controleren. Even was er ook sprake van een gebarsten ruit in de overdekte speelruimte op school maar die hebben we niet gevonden. Op het eerste gezicht heeft de brandweer, behalve een flink pak sneeuw, niks abnormaals aangetroffen op het dak van de school. Voor alle zekerheid werd niettemin de volledige oppervlakte gecontroleerd.”

Evacuatie vlot en rustig verlopen

Nog voor de brandweer arriveerde, was de evacuatie al een tijdje aan de gang. “We besloten de leerlingen onder te brengen in de sporthal Ogierlande”, zegt Lode Verstraete. “Daar is voldoende ruimte om hen op te vangen. De evacuatie verliep vlot en rustig. Zo’n procedure wordt trouwens regelmatig geoefend op school. Voor de leerlingen was het dus niet ongewoon.”

De directie verwittigde alle ouders via mail dat ze woensdagmiddag hun kinderen in Ogierlande konden ophalen. “Uit voorzorg beslisten we ook om de leerlingen donderdagmorgen opnieuw naar Ogierlande te laten komen”, klinkt het. “We vermoeden dat er geen probleem zal zijn om weer op school terecht te kunnen, maar bouwen toch wat voorzichtigheid in. Als blijkt dat er absoluut geen gevaar is, kan iedereen weer naar het vertrouwde klaslokaal.”