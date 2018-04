Vernieuwde teugelroute aan Hoeve Ter Kerst 04 april 2018

Op Hoeve Ter Kerst werd onlangs de oude teugelroute in een nieuw jasje gestoken. Het gaat om een gezinsspel dat te vergelijken valt met minigolf. Spelers maken een kleine wandeling op het domein en proberen onderweg de bal door een aantal houten doelen te slaan. Het spel start in het bos naast Hoeve Ter Kerst en de route is geschikt voor kinderwagens. Een karretje met stokken en ballen is te verkrijgen in Hoeve Ter Kerst aan 3 euro per persoon. (SVR)