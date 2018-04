Verkiezingsstrijd rond erfgoed in Hooglede-Gits 07 april 2018

Gisteravond heeft het wijkcomité van Sleihage een gloednieuw informatiepaneel onthuld aan de Christus Koning kerk in Sleihage. Dat gebeurde in het kader van de verkiezing van 'Zot van Erfgoed'. Alles samen zijn er in Hooglede-Gits zeven kandidaat-erfgoedstukken waarvan er nu een heuse kiescampagne loopt. De verdedigers van de zeven erfgoedstukken hebben inmiddels promomateriaal en affiches gekregen van erfgoedcel TERF waamee ze hun kandidaat kunnen aanprijzen. Behalve voor de kerk van Sleihage wordt er ook campagne gevoerd voor de Duitse militaire begraafplaats, herberg De Dubbele Arend, café De Engel, de Gryspeerdmolen, de O.L.V.-processie Gits en Sancta Rosa Gits. Op Erfgoeddag 22 april kan iedereen die dat wil in een stemhokje in wzc Ter Linde een bolletje gaan kleuren. Zo kan er al wat geoefend worden voor 14 oktober. (SVR)