Verkeerde foto bij overlijden Gilbert Maes

In de donderdagkrant is een verkeerde foto verschenen bij het artikel over het overlijden van Gilbert Maes van café De Parnassusberg. De man op de foto bij het artikel is Luc Ervinck, niet Gilbert Maes. Onze verontschuldigingen aan alle betrokkenen, in het bijzonder aan de nabestaanden van Gilbert, voor deze pijnlijke fout. (SVR)