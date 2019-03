Verenigingen zorgen samen voor lenteschoonmaak Sam Vanacker

12 maart 2019

09u57 0

Dertien verenigingen uit Hooglede en Gits hebben vorig weekend de handen uit de mouwen gestoken voor het opruimen van de bermen. Op verschillende plaatsen in de gemeente werd zwerfvuil geruimd. Nieuw voor deze editie is dat ook het college van burgemeester en schepenen deelnam aan de actie. Zij ruimden een stuk van de Grote Noordstraat en de Bruggestraat op. Na afloop werden alle deelnemers op de middag getrakteerd op boterhammen met soep in sporthal Ogierlande in Gits.