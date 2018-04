Verbroederingsrit aan tiende editie toe 11 april 2018

Na een jaartje onderbreking vindt op zaterdag 28 april de tiende editie plaats van de verbroederingsrit voor wielertoeristen. Dit jaar wordt er aangesloten bij de reeds geplande rit van WTC De IJzerzonen. Er zal in tegenstelling tot de vorige edities niet in groep worden gereden. Er kan vrij gestart worden tussen 7.30 uur en 13 uur aan de kantine van Hengelclub West in Hooglede in de Oude Rozebekestraat 55. Na de rit kan er in de kantine verbroederd worden. (SVR)