Veel hinder verwacht door werken in Hogestraat Sam Vanacker

01 maart 2019

12u40 0 Hooglede Door ingrijpende werken wordt het kruispunt van de Kleine Noordstraat met de Hogestraat vanaf maandag 4 maart afgesloten voor het verkeer. De werken zullen duren tot aan de zomervakantie.

Door de geplande aanleg van een nieuwe riolering en nutsleidingen in de Hogestraat is vanaf maandag een omleiding van kracht. Het verkeer richting Kortemark wordt omgeleid via Kerkstraat, Grote Noordstraat, Ommegangstraat, Hogestraat en Kortemarkstraat. Het verkeer van Kortemark wordt omgeleid via de Hogestraat, Akkerstraat, Oude Rozebekestraat en Ieperstraat. Verder wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kerkstraat tussen het kruispunt met de Hugo Verrieststraat en het kruispunt met de Grote Noordstraat. Dat is ook het geval in de Ommegangstraat. De scholen blijven bereikbaar via de Hogestraat, de Schoolstraat en de Kleine Stadenstraat. Tot slot hebben de werken ook invloed op het parkeerbeleid op de marktplaats. Vanaf maandag wordt de parkeertijd beperkt tot een half uur. Die aanpassing geldt van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.