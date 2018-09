VBS Gits maakt vliegende start 04 september 2018

In de vrije basisschool in Gits maakten 328 kinderen letterlijk een vliegende start. Aan de schoolpoort werden ze verwelkomd door juffen die verkleed waren als stewardess.





Elke leerling ging 'inchecken' bij zijn of haar juf, waarna alle kinderen samen even op de speelplaats gingen zitten voor de 'vlucht'. Tijdens die vlucht werd er een liedje gebracht met aangepaste tekst op de tonen van K3 Airlines. Ook kersvers codirectrice Celine Bossaert, die dit najaar de fakkel volledig overneemt van directrice Liliane Coppé, kon op een warm onthaal rekenen.





