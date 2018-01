Van waskot tot knus gastenverblijf YVES EN INGEBORG TOVEREN PIEPKLEIN HUISJE OM TOT VAKANTIEWONING SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

Yves en Ingeborg voor de gevel van 't Klein Huizeke. Hooglede Het kleinste vakantiehuisje van de regio ligt in Hooglede. De gevel is amper 2,9 meter breed en regelmatig krabben toeristen zich even in het haar als ze er de eerste keer voor de deur staan, maar 't Klein Huizeke in de Ieperstraat is sinds eind 2017 wel degelijk een volwaardige vakantiewoning. Uitbaters Yves Hoornaert en Ingeborg Desmet kregen voor hun inspanningen recent zelfs vier sterren van Toerisme Vlaanderen.

Of het om het kleinste vakantiehuisje van het land gaat, weten de uitbaters niet, maar met een oppervlakte van slechts 36,6 vierkante meter wordt een knusser vakantiehuisje vinden moeilijk. In theorie kunnen er vier mensen slapen, maar in de praktijk is het piepkleine huis op nummer 24 vooral geschikt voor koppels of reizende zakenlui. Niet toevallig staat het in de volksmond in Hooglede al sinds jaar en dag bekend als ''t klein huizeke'. Sinds het vakantiehuisje in september vorig jaar de deuren opende, stromen de boekingen binnen.





Yves Hoornaert (46) uit Roeselare en Ingeborg Desmet (39) uit Ruiselede wonen sinds 2000 in Hooglede en kochten zo'n tien jaar geleden het oude arbeidershuisje voor een appel en een ei van een buurvrouw. "Die buurvrouw gebruikte het huisje vroeger als haar waskot", legt Yves uit. "Het leek me de ideale plaats om wat brandhout in te stapelen en hout in te zagen. Al heb ik dat plan uiteindelijk moeten opgeven."





"De gemeente Hooglede stak daar vijf jaar geleden een stokje voor. We kregen een brief dat we het huisje niet meer als werkplaats mochten gebruiken omdat dat blijkbaar betekende dat het leeg stond. Dan hebben we beslist om van de nood een deugd te maken."





Repro Sam Vanacker Onder het dak werd een gezellig slaapkamertje geïnstalleerd.

Vijf jaar lang werkte fervent klusser Yves op elk vrij moment aan de metamorfose van het huis. "Bijgebouwd heb ik niet gedaan. Geïsoleerd, gerenoveerd en daarna de boel gezellig ingericht." Vandaag gaan achter het geveltje een mooi afgewerkte keuken met eettafel, een zithoekje met een haard met tv, een badkamertje, een bed en een mezzanine met een tweede bed schuil. "Ik heb nog avondles interieurarchitectuur gevolgd en heb bewust de lijnen in huis gebruikt om het groter te laten lijken dan het is. Zo zouden de kastjes van de keuken een lijn moeten vormen die de ruimte optisch groter maakt."





"Eerlijk gezegd geloofden we niet echt dat het zo'n succes zou worden", gaat Ingeborg verder. "Maar sinds het vakantiehuisje online staat, blijven de boekingen komen. Hooglede ligt blijkbaar goed in de markt bij toeristen die naar hier komen voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. We hebben intussen al Fransen, Australiërs, Canadezen en Britten over de vloer gekregen die telkens razend enthousiast waren. Verder hebben we ook veel zakenmensen die liever hier overnachten dan in een onpersoonlijk hotel. Die mensen laten goeie reviews na en zo groeit de populariteit steeds verder, al moet ik toegeven dat we het werk wat onderschat hebben. We werken allebei fulltime in de zorgsector, dus we hebben onze handen goed vol."





In 't Klein Huizeke betaal je met twee personen 70 euro voor een nacht. Wie alleen is, betaalt 50 euro.





Alle info is terug te vinden op www.tkleinhuizeke.com.





Repro Sam Vanacker Er is ook een mooi afgewerkt keukentje, een zithoek met een haard en tv en een badkamer