Uitleenpost bib open 03 september 2018

02u23 0

De uitleenpost van de bib in Gits is officieel heropend. Aan het begin van de zomervakantie was de uitleenpost, die nog steeds op de benedenverdieping van het voormalige gemeentehuis zit, twee weken gesloten voor opknapwerken. (SVR)