Uitbaters verdwijnen met noorderzon TOEKOMST FEESTZAAL LA PALMA ONDUIDELIJK SAM VANACKER

21 maart 2018

03u02 0 Hooglede De Nederlanders die eind vorig jaar de uitbating van feestzaal La Palma op zich namen, zijn verdwenen. Hun bedrijf is failliet verklaard en de barman heeft zijn voormalige werkgevers al sinds nieuwjaar niet meer gehoord. De zaal ligt er verlaten bij.

Nadat Gerda Eeckhout en haar familie met de populaire seniorennamiddagen verhuisden naar de Thierbrau op de grens van Torhout en Lichtervelde kwam de zaal in handen van een groep Nederlandse investeerders. Jordan Wilbers en Gerrie Nas hadden grootse plannen. De zaak zou weer elke zaterdagavond open zijn, de boel zou volledig opgeknapt worden, er zouden schlagerfestivals en een wekelijkse bingonamiddag georganiseerd worden en ook voor jongeren zouden er op termijn evenementen komen.





Verder dan die zaterdagavondopeningen zijn de Nederlanders echter nooit gekomen. "Het plan was om na nieuwjaar twee maanden te sluiten voor verbouwingswerken. De zaal ging dicht maar van de werken is niets in huis gekomen", vertelt voormalig gerant James Vande Ginste. In november en december stond hij elke zaterdag achter de toog in La Palma. "Ik voelde me er goed. Op het feest met oudejaar was er nog een mooie 270 man. De dag nadien kreeg ik telefoon of ik de traiteur wou helpen met opruimen. Dat was de laatste keer dat ik de uitbater sprak. Op hun gsm nemen ze niet op. Het leken me nochtans eerlijke mensen en ik zag het helemaal zitten om verder mee te werken. Erg teleurstellend."





De eigenaars van het gebouw, de familie Leroy van brouwerij het Sas in Boezinge, bevestigen dat de firma van de Nederlanders failliet is verklaard. "Er liggen nu verschillende opties op tafel. Enerzijds kan ik al meegeven dat een kandidaat-overnemer zich al gemeld heeft, maar aan de andere kant ligt ook de verkoop van de volledige site op tafel", zegt Philip Leroy. "Het is nu wachten op het advies van de curator alvorens we knopen doorhakken."





Voormalig uitbaatster Gerda Eeckhout hoopt dat er nog een toekomst is voor het gebouw. "Bijzonder jammer dat het zo gegaan is", klinkt het. "Het zou spijtig zijn mocht La Palma zo aan z'n einde komen."





"Het was de voorbije maanden inderdaad erg stil rond La Palma", zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V) als ze het nieuws hoort. "Al moet ik ook toegeven dat ik zelf niet zo'n grote voorstander was van de buitenlandse overname. La Palma had beter uitgebaat kunnen worden door iemand met wat meer voeling met de regio, dacht ik. Of ik denk dat er nog een toekomst is voor de zaal? Alleen al wat brandveiligheid en milieuvoorschriften betreft, is er alvast wat werk aan de winkel. Er valt zeker wat van te maken, maar daar zal een fikse investering voor nodig zijn. La Palma is en blijft een oud beestje."