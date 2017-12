Uitbater café't Rozenhof in cel voor drugs 02u36 0

Simon V. (32), die eind juni café 't Rozenhof in Hooglede nieuw leven inblies, serveerde niet alleen drankjes in zijn etablissement. Je kon er ook terecht voor drugs, waaraan hij zelf verslaafd is. De man zit in de cel. De jongste jaren wisselden de uitbaters in 't Rozenhof elkaar vrij snel op en vorig jaar woedde er een hevige brand. Het café stond enkele maanden leeg toen Simon V., afkomstig uit Werken, net voor de zomer met eigenaar Alfred Hoet tot een akkoord kwam om het café te mogen uitbaten. V. was korte tijd eigenaar van de voormalige discotheek De Catacombes in Roeselare. Voor hij naar 't Rozenhof trok, werkte hij zowat een jaar in het Sportkaffee op Schiervelde en sprong hij nu en dan bij in café D'Armoe in Rumbeke. De start van zijn nieuwe uitdaging in 't Rozenhof was veelbelovend. Maar al snel bleek dat je bij V. ook terecht kon voor soft- en harddrugs. Hij werd opgepakt en aangehouden. 't Rozenhof is voorlopig weer gesloten. (VHS)