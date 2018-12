Uit de hand gelopen Music For Life-actie klokt uiteindelijk af op zesduizend (!) brownies Sam Vanacker

10 december 2018

16u36 1 Hooglede De Music For Life- actie van zusjes Camille (10) en Céleste (6) uit Gits is zoals bekend ietwat uit de hand gelopen. De twee meisjes uit Gits zouden brownies gaan bakken en verkopen voor Kom op tegen Kanker omdat hun papa kanker heeft. De respons overtrof echter alle verwachtingen. Er werden al 6.000 brownies besteld.

Toen Céleste en Camille twee weken geleden naar hun mama Charlotte Soenen stapten met het idee, had de mama op zowat 100 bestellingen verwacht. Maar Gits toonde zich van z’n warmste kant en de bestellingen bleven komen. Net toen Charlotte besefte dat haar oven te klein zou worden kwam hulp spontaan op gang. De bloemenwinkel sponsorde de eieren. De zuivelhoeve in de buurgemeente zorgde voor de boter. Zelfs de bloem werd gesponsord door de vastgoedmakelaar. Van bakkerij Lieven en Sandra mag het gezin dinsdag en woensdag het atelier gebruiken om de brownies te bakken.

Vrijdagavond waren er precies 3.732 brownies besteld, maar na een artikel in de weekendeditie van deze krant ging die teller nog een flink pak verder de hoogte in. Benieuwd naar de ingrediëntenlijst voor 6.000 brownies? “744 eieren, 27,06 kilogram boter, 30,75 kilogram Callebaut-chocolade, 28,45 kilogram bloem en 46,44 kilogram suiker. En dan hebben we nog extra etiketten, zakjes en ander materiaal nodig, maar we zetten keihard door”, zegt Charlotte.