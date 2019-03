Tweedehandsmarkt in ‘t Withuys voor goed doel Sam Vanacker

18 maart 2019

10u38 0 Hooglede Op dinsdag 19 maart organiseert het Buitengewoon Basisonderwijs van Dominiek Savio naar jaarlijkse traditie een vastenmarkt in ‘t Withuys in de Koolskampstraat.

Het aanbod bestaat uit tweedehands boeken, speelgoed, puzzels, cd’s, dvd’s en juwelen. Verder worden er ook eierkoeken verkocht en kunnen bezoekers terecht in de tea-room voor koffie en taart. De opbrengst van de vastenmarkt gaat dit jaar naar twee goede doelen, met name Talentri (een vzw die zich inzet voor de ontwikkeling van de talenten van kansarme kinderen in Zuid-Afrika) en Alajuela (een project dat arme gezinnen steunt met infrastructuurwerken aan de oevers van het Alajuelameer in Panama).

De deuren van ‘t Withuys in de Koolskampstraat 37 gaan dinsdag open om 13.30 uur.