Tweede editie Burapark met trampolines, rolschaatspiste en lasershooting 15 juni 2018

03u01 0

Op 16 juni opent pop-upspeeldorp Burapark voor het tweede jaar op rij de deuren. Op het terrein ter hoogte van de Bruggesteenweg 96 zullen terug springkastelen, een zandbak en een loungeterras aanwezig zijn, maar initiatiefneemster Saskia Buyse pakt ook uit met heel wat nieuwigheden.





Hindernissenparcours

"Nieuw zijn de trampolines, een hindernissenparcours, een rolschaatspiste en de lasershooting", zegt ze. "De rolschaatspiste heeft een maximumcapaciteit van dertig man per uur en de lasershooting kan door maximaal twaalf mensen telkens een half uur gebruikt worden.





Verder woorzien we elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag opnieuw een activiteit of workshop." De prijs voor het speeldorp is 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Voor de lasershooting en het rolschaatsen gelden aparte tarieven. Burapark is bij goed weer dagelijks open tot 23 september.





(SVR)





Meer over Saskia Buyse

Bruggesteenweg