Trucker verliest mest op de rijweg, stopt even maar rijdt dan weer door VHS

31 januari 2019

De brandweer rukte donderdag kort na de middag uit naar de Brugsesteenweg in Gits. Een vrachtwagen die vanuit de richting van Torhout kwam, had er een lading mest verloren. Dat gebeurde iets na half twee, enkele tientallen meter voor de aansluiting met de N36. De trucker merkte wat er aan de hand was, remde en ging op de pechstrook staan. Vlak daarna echter, reed hij weer weg. Een getuige kon echter de nummerplaat noteren zodat het voor de politie een koud kunstje was om de vervuiler te identificeren. De man mag zich aan de factuur van de brandweer verwachten. Die ruimde, samen met enkele gemeentewerkers, de mest op en spoot nadien het wegdek weer proper. Een en ander betekende dat er een tijdlang plaatselijk alleen maar beurtelings verkeer mogelijk was.