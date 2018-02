Trouwe bloedgevers gehuldigd 01 februari 2018

De meest verdienstelijke bloedgevers van Gits werden onlangs bedankt met een receptie in de Hembyze in Gits. Absoluut recordhouder is Daniël Roels met 75 bloedgiften. Martine Demeulenaere en José Declercq zorgden elk voor 50 giften. Er werd afscheid genomen van Robert Ramboer wegens leeftijd. Op de foto zittend Martine Demeulenaere (50 bloedgiften), Robert Ramboer en Marina Casteleyn (10 bloedgiften). Staand Eddy Ramon, Tom Bintein (10 bloedgiften), An Haelewijn, Christine Verhaeghe en An Maes.





(SVR)