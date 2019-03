Trouwe bloedgevers gehuldigd in Gits Sam Vanacker

11 maart 2019

12u07 0

In zaal De Hembyze in Gits vond zondag de jaarlijkse receptie van de bloedgevers plaats. Daarbij werden traditioneel de meest verdienstelijke bloedgevers gehuldigd. Patrick Demeulenaere haalde de kaap van honderd bloedgiften. Bij Eddy Ramon staat de teller op 75. Emmanuel Debeaussaert en An Maes gaven elk 25 keer bloed. Nog op de foto zien we Ann Haelewyn en Christine Verhaeghe.