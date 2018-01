Toneelkring brengt 'Broere' 02u27 0

Toneelkring Kunst en Vreugd brengt nu vrijdag om 20 uur de voorstelling 'Broere' op de planken in De Gulden Zonne. Het stuk gaat over twee vervreemde broers die terug met elkaar in contact komen. De regie is in handen van streekgenoot Alexander Decommere, de acteurs zijn vader Geert en nonkel Christ Decommere. Tickets kosten tien euro. Reserveren via toneelkunstenvreugd@gmail.com of op 051/25.25.94. (SVR)