Terug baantjeszwemmen bij Groep Gidts 31 augustus 2018

Morgen zaterdag 1 september starten de gemeentelijke sportdienst en zwemclub KORF het baantjeszwemmen in het zwembad van Dominiek Savio opnieuw op. Je kan er telkens gaan zwemmen op donderdag van 18.30 uur tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Tienbeurtenkaarten zijn te koop in infopunt Trimard in Hooglede of in het zwembad zelf in de Koolskampstraat 24. (SVR)