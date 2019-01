Technopolis komt naar de Gulden Zonne Sam Vanacker

14 januari 2019

16u03 1 Hooglede Op donderdag 17 en vrijdag 18 januari komen ruim 1.300 kleuters en lagereschoolkinderen van alle basisscholen van Hooglede naar De Gulden Zonne om er te genieten van Technopolis On Tour.

Het gaat om een reizende wetenschapsshow met spectaculaire proefjes die kinderen warm moet maken voor wetenschap. Het gaat om een initiatief van wetenschaps-en technologiecentrum Technopolis. De show is ontworpen op maat van kinderen en doet ruim veertig verschillende locaties in Vlaanderen aan.

Het startschot werd eind vorig jaar gegeven op de campus van de Vives-hogeschool in Roeselare. Met de show wil Technopolis kinderen bereiken die anders niet de kans krijgen om naar Technopolis in Mechelen te komen. Enerzijds omwille van de afstand, maar anderzijds speelt Technopolis met de reizende show ook in op het principe van de maximumfactuur (het plafondbedrag dat scholen aan ouders kunnen doorrekenen). Door de relatief hoge kostprijs van het inleggen van een bus is het aantal (verre) klassikale daguitstappen daardoor beperkt.

Zowel VBS De Zonnebloem, VBS De Mozaïek, Freinetschool De Kasteeltuin, de Gemeentelijke Basisschool, VBS Gits en Dominiek Savio gingen in op de uitnodiging. Verspreid over twee dagen zullen alle leerlingen van alle zes de scholen een show bijwonen.