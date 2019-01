Strooidiensten en gemeentegrenzen, soms een moeilijk huwelijk Sam Vanacker

29 januari 2019

14u57 1 Hooglede Morgen wordt opnieuw een stevig pak sneeuw verwacht en gaan de strooidiensten weer in alle vroegte op pad. Maar af en toe loopt het eens fout aan de gemeentegrenzen. Zo viel vorige week een klein stukje Torhout tussen Gits en Kortemark uit de boot.

Fietsers die vorige week van Gits naar Kortemark moesten zullen ongetwijfeld even gevloekt hebben. Na de hevige sneeuwval bleek dat de strooidiensten een stuk fietspad van zo’n driehonderd meter in de Kortemark-Ellestraat stomweg overgeslagen hadden. Toevallig gaat het om een stukje Torhouts grondgebied dat tussen Gits en Kortemark ligt.

Ongeveer op de plaats waar de Grijspeerdstraat verandert in de Kortemark-Ellestraat loopt de straat over een traject van ongeveer driehonderd meter dat niet in Gits of Kortemark ligt, maar wel op het grondgebied van Torhout. Omdat strooidiensten van de gemeentes in principe omkeren aan de gemeentegrenzen, viel het stukje Torhout vorige week daarom gedeeltelijk uit de boot. De straat zelf werd opvallend genoeg wel gestrooid, maar de fietsers hadden minder geluk.

Het witte strookje was ook Hoogleeds gemeenteraadslid Jan Lokere (Groep 21) niet ontgaan: “In Kortemark lag geen sneeuw op het fietspad, in Gits ook niet. Is het zo’n grote moeite om er een paar honderd meter fietspad bij te nemen?” Bevoegd schepen Rik Vanwildemeersch (CD&V) gaf uitleg. “Dat is inderdaad een stukje Torhouts grondgebied en wij hebben met Hooglede al langer een overeenkomst met Torhout dat we dat gedeelte van de rijweg meenemen in het strooiplan. We brengen de diensten op de hoogte dat ze voortaan ook het fietspad onder handen moeten nemen. Veilige fietsverbindingen langs dergelijke invalswegen zijn belangrijk.”

Afwachten hoe het stukje niemandsland er straks bij ligt.