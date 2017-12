Staden en Hooglede hebben voortaan elk eigen gemeentelijke app 02u32 0 Foto Gemeente Staden Luc Dufourmont promoot de Stadense app. Hooglede De gemeentes Staden en Hooglede hebben onlangs elk hun eigen gemeentelijke app gelanceerd. Beide gemeentebesturen gingen in zee met ontwikkelaar Mobicage en allebei de apps zijn sinds kort te downloaden in de App Store of via Google Play.

Met de app kun je gemeentelijke info raadplegen en problemen melden, maar evengoed een plaatsje reserveren op restaurant of zelfs pistolets bestellen bij de bakker om de hoek.





"Grote spelers zoals bol.com of Zalando kunnen kleine zelfstandigen in hun eentje niet aan, maar door de krachten te bundelen in deze app bieden we onze ondernemers dezelfde tools als die multinationals", zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Iedereen kan de app downloaden en gebruiken, maar alleen handelaars of verenigingen uit de eigen gemeente kunnen er hun diensten in aanbieden. We moeten af van die reflex om meteen naar Roeselare te lopen voor onze inkopen. Het aanbod in eigen gemeente is verbluffend."





Opmerkelijk is dat de app helemaal gratis is, niet alleen voor de handelaars en de gebruikers, maar ook voor de gemeentes zelf. "We werken samen met Onze Stad App en we zijn een van de vijftig gemeenten waar de app intussen opgestart is", legt schepen Frederik Sap (Open Vld) uit.





Zowel in Staden als in Hooglede loopt er intussen een promocampagne. In Staden werd daarvoor zelfs een beroep gedaan op zanger-acteur Luc Dufourmont (bekend van o.a. Bevergem) die in een leuk filmpje de mogelijkheden van de app test. Het filmpje is te bekijken op de facebookpagina van de gemeente. (SVR)