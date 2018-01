Spinningmarathon levert 6.300 euro op voor goed doel 29 januari 2018

02u33 0 Hooglede Voor het vijfde jaar op rij is er in sporthal Ogierlande in Gits gespind voor het goede doel.

Gedurende zes uur stonden er gisteren 110 spinfietsen opgesteld voor de spinningmarathon. Vorige edities werd die georganiseerd door de sportdienst, maar nu was het evenement voor het eerst in handen van Pure Cycling.





In totaal fietsten 190 deelnemers heel wat kilometer bijeen ten voordele van vzw Talentri. Die steunt op haar beurt Art From Specials, die inzet op talentontwikkeling van mensen met een handicap, en Setlhare Sa Dineo, die focust op talentontwikkeling van kansarme en weeskinderen in Zuid-Afrika. "We zijn supertevreden", zegt Daisy De Loof van de organisatie. "De marathon bracht 6.300 euro in het laatje voor het goede doel, veel meer dan gehoopt." (CDR)