Sociale woningen plechtig geopend 29 maart 2018

Het voorbije weekend zijn acht nieuwe sociale woningen in de Hogestraat plechtig geopend. De woningen zijn verenigd in residentie De Rabottel. Met het project wil het OCMW een dubbel doelpubliek aanspreken. Het gaat enerzijds om sociale woningbouw, anderzijds werd gemikt op senioren. Zeven van de acht appartementen zijn opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 65-plussers. Vroeger had de gemeente slechts dertien sociale woningen met hetzelfde doelpubliek. De kostprijs van het project bedraagt 1.225.593 euro. Er volgen nog enkele kleine aanpassingswerken, zoals de aanpak van de verbindingsweg tussen de Kleine Stadenstraat en de Hogestraat. Er komt ook een groenzone, een nieuwe fietsenberging en extra parkeerplaatsen. Begin 2019 wordt de voorzijde langs de Hogestraat aangepakt. (VDI)