Shudokan heft het glas op nieuw jaar 26 januari 2018

Naar jaarlijkse traditie nodigde het bestuur van vzw Shudokan Hooglede, de lokale tai-jitsu en jiu-jitsuclub, alle leden uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. De relatief weinig gekende sport is een combinatie van verschillende gevechtssporten en doet het opmerkelijk goed in Hooglede, waar de club van oprichter Steven Swaenepoel negentig leden telt. Op 25 februari organiseert de club het kampioenschap Random Attacks in sporthal Ogierlande.





(SVR)