Senioren teruggeflitst naar goeie ouwe tijd 06 juni 2018

02u38 0

Woonzorgcentrum Ter Linde in Gits heeft gisteren voor het eerst een belevingswandeling voor zijn senioren georganiseerd. Ze volgden een parcours van twee kilometer door het centrum van Gits. Onderweg stonden er allerlei leuke activiteiten geprogrammeerd die hen eventjes terug naar de tijd van toen brachten. "Aan de kerk stonden er wat oldtimers en de lokale reuzen opgesteld", vertelt coördinatrice Anja Verdoolaeghe. "In Café De Engel hebben we dan weer een museum met spulletjes van vroeger gemaakt, in de kloostertuin stond een barbier en wat verderop konden ze van aardbeien smullen. We hebben zelfs een klassiek duivenlokaal in het klein nagebouwd. Als afsluiter van de tocht mochten alle groepjes samen ballonnen oplaten. Of we hier een jaarlijkse traditie van maken, is nog niet zeker, maar het smaakt alvast naar meer." (VDI)