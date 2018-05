Senegalese avond in de Gulden Zonne 12 mei 2018

02u33 0 Hooglede Vzw Sora organiseert vanavond een 'Soirée Sénégalaise' in de Gulden Zonne.

De avond wordt ingezet met een Afrikaanse maaltijd gevolgd door een optreden van de leerlingen Afrikaanse dans en djembé van vzw Jali Kunda. Daarna nemen Sidy Cissokho en zijn groep Jalila Waraba het podium in voor een kleurrijke show. De opbrengst van de avond gaat naar het humanitair project van Sora in Senegal.





Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur en zijn te bestellen via gbeernaert@skynet.be of 0485/89.99.49.





(SVR)