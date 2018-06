School stopt reftermoeke in soepketel LEERLINGEN DE ZONNEBLOEM BEZORGEN MARLEEN (60) ORIGINEEL AFSCHEID SAM VANACKER

28 juni 2018

02u30 0 Hooglede Basisschool De Zonnebloem zwaaide gisteren Marleen Deceuninck (60) op een bijzonder originele manier uit. De voltallige school trok in stoet naar haar huis en voerde haar naar school in een enorme soepketel op een aanhangwagen. 'Reftermoeke' Marleen wist niet wat haar overkwam.

27 jaar werkte Marleen in de keuken van de school. Ze roerde er in de potten, deelde eten uit, sneed vlees voor de kindjes en hield goed in de gaten of de kinderen hun bordjes leeg aten. "Marleen was ons reftermoeke", verwoordt waarnemend directrice Nele Cool het. "Altijd konden de kinderen op haar liefde en toewijding rekenen, terwijl ze tegelijk structuur in onze refter gebracht heeft. Haar pensioen konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Van een schoolvoorstelling van een paar jaar terug hadden we nog een grote soepketel staan en die monteerden we op een aanhangwagen. In plaats van in een pot te roeren mocht Marleen dus in eentje gaan zitten."





Dikke knuffel

De soepketeltocht van Marleen werd ondersteund door de 220 kinderen van de Zonnebloem, die allemaal pollepels, deksels of ander keukengerief bij hadden. Bij aankomst op school gaven tientallen kinderen - ook de oudere - Marleen spontaan een dikke knuffel, waarna ze getrakteerd werd op een uitgebreide show in de turnzaal. Van elk klasje kreeg ze een knutselwerkje mee naar huis. "Allemaal heb ik ze zien opgroeien van kleuters tot twaalfjarigen", vertelt Marleen. "Dat schept een band. Ik ga ze allemaal keihard missen." Al die jaren droeg Marleen enkele vuistregels hoog in het vaandel. "Wat je vraagt, eet je op. Dat is mijn motto. Honderden kinderen heb ik soep leren drinken. Toen ik begon, dronken de kinderen alleen soep als er balletjes in zaten. Daar heb ik langzaam verandering in gebracht. En wie geen groentjes wou eten, kreeg ook geen vlees van mij. Kinderen die met een volle mond om een tweede portie kwamen vragen stuurde ik terug weg. Na al die tijd zit die structuur er nu bijna als vanzelf in. Eergisteren nog kwam een meisje tot bij mij gelopen met haar bord. Plots draaide ze zich en ging ze weer zitten. Ze had halfweg beseft dat haar mondje nog niet leeg was. Het betekent dat mijn werk niets voor niets is geweest. Ik hoop van harte dat die regels blijven bestaan. Per slot van rekening dragen de kinderen zoiets hun hele leven met zich mee." Marleen wil het nu wat rustiger aan doen, maar volledig afscheid nemen van de school doet ze niet. "Ik heb me opgegeven om toezicht te houden bij de kleintjes in het slaapklasje. En als er schoolreis is, ga ik met veel plezier mee om te helpen."