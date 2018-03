Schijt-je-Rijk goes exotic in gemeenteschool 26 maart 2018

Onder de noemer 'Koetje kakje goes Exotic' organiseerde de gemeenteschool van Hooglede afgelopen weekend een opmerkelijke versie van het klassieke Schijt-je-Rijkconcept. In de plaats van een koe werd er een alpaca in een wei gedropt. Daarna was het een kwestie van wachten op de natuur.





"Om wat geld in het laatje te brengen voor de bosklassen van het zesde leerjaar, organiseert een werkgroep van ouders elk jaar een wedstrijdje Schijt-Je-Rijk", legt directrice Annick Cornette uit. "Doorgaans raken we via een van de leerlingen aan een koe, maar dit jaar vonden we er geen. De ouders van leerling Michiel Vandenbroucke kwamen met de oplossing. Zij houden thuis alpaca's, dus zijn we dit jaar de exotische toer opgegaan."





