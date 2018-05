Sadef lokt nieuwe arbeiders met privéchauffeur en luxeontbijt 29 mei 2018

02u34 0 Hooglede Staalprofielenproducent Voestalpine Sadef uit Gits lanceert een opmerkelijke jobcampagne. Net als tientallen andere bedrijven in onze regio zit het bedrijf met vacatures die maar niet ingevuld geraken, maar nu zaterdag organiseert het een jobdag waarbij het bedrijf alle potentiële kandidaten thuis laat oppikken met een privéchauffeur.

"Bedrijven hengelen allemaal in dezelfde vijver naar talent, maar de vissen zijn schaars", zegt managing director Peter Verbrugge. "Twintig functies staan bij ons al enkele maanden open. Daarom hebben we besloten geïnteresseerden te behandelen als vips, of Very Important Profiles. We laten hen thuis oppikken en in het bedrijf staat hen een luxueus ontbijtbuffet te wachten. In functie van de vacature krijgt de sollicitant daarna een unieke privérondleiding. Bovendien maakt elke aanwezige kans op een citytrip naar Parijs, Barcelona of Milaan. Na afloop krijgt de kandidaat een limited edition goodie bag en wordt hij uiteraard ook weer thuis afgezet."





Extra verlof

Op dit moment zijn er al dertig kandidaten geregistreerd voor de VIP-jobdag. Nog opmerkelijk is dat medewerkers van het bedrijf die een goeie kandidaat voorstellen twee extra dagen verlof krijgen.





Sadef is trouwens het enige bedrijf niet dat het grove geschut boven haalt. Zo pakt diepvriesgroentenbedrijf Ardo uit met een bruto welkomstbonus van 2.500 euro voor nieuwe technici. (SVR)