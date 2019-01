Ruim half miljoen euro voor heraanleg park rond nieuwe jeugdlokalen Sam Vanacker

29 januari 2019

09u52 0 Hooglede Maandagavond stond de heraanleg van de omgeving rond de nieuwe jeugdlokalen op de agenda van de gemeenteraad. Voor het nieuwe openbare speelpark wordt een budget voorzien van maar liefst 528.000 euro.

Schepen Frederik Sap (Allen 8830) legt uit dat de inrichting van het park tot stand kwam na overleg met (jeugd)verenigingen en buurtbewoners. “Het speelpark moet aangenaam zijn om te wandelen en te rusten, maar moet evenzeer uitnodigen om te spelen en te ravotten. We lieten de gebruikers, met name de jeugdverenigingen en de speelpleinwerking, via een participatief verhaal het park zelf opmaken. Al vlug werd duidelijk dat natuurlijke speelelementen zoals hellingen, wadi’s, bomen en dergelijke belangrijk zijn.”

Er komt een waterpomp en watergoot die uitmondt in een keivallei. Voor de wandelaars is er een gebetonneerd wandelpad doorheen het park voorzien.”

De input werd door bureau Fris in het Landschap in een algemeen plan gegoten. “De kleuterzone wordt verlegd naar het nieuwe gebouw, er worden meer speelbossen en speelheuvels voorzien, bepaalde toestellen houden we, andere vervangen we. Er worden fruitbomen geplant. De speelelementen houden we zo natuurlijk mogelijk met zelfs recuperatie van boomstammen. De speeltafel, de loopstammen, het parcours, het speelplateau en andere worden gemaakt met duurzaam robiniahout. De open vlakte verschuiven we, het basket-, volley- en tennisterrein krijgt een zitrand, er komt een waterpomp en watergoot die uitmondt in een keivallei. Voor de wandelaars is er een gebetonneerd wandelpad doorheen het park voorzien.”

“Ook de buren kregen zeggenschap. Er wordt een bijkomende groene buffer tussen het park en de woningen voorzien, de boxen die gebruikt worden door de speelpleinwerking worden weg van de woningen gericht, er komen tuinpoortjes voor de buren die dat willen en langs de Oude Rozebekestraat behouden we vijf parkeerplaatsen.”

De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden. De onmiddellijke omgeving van het gebouw wordt nog voor het zomerverlof van 2019 aangepakt en zal twintig werkdagen duren. De rest van het park (70 werkdagen) wordt onder handen genomen vanaf 2019. De opdracht wordt geraamd op 528.000 euro (inclusief btw). 227.000 euro daarvan is van een subsidie via Platteland Plus.