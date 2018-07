Ruim 30.000 bezoekers verwacht voor rommelmarkt Aarthurfeesten 27 juli 2018

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 augustus zijn er opnieuw de jaarlijkse Aarthurfeesten in Hooglede. Hoogtepunt en grote publiekstrekker is traditiegetrouw de enorme rommelmarkt op zondag, met bijna duizend standen een van de allergrootste rommelmarkten van heel West-Vlaanderen. Vorig jaar bracht die rommelmarkt bijna 30.000 bezoekers op de been en dit jaar wordt dat ongetwijfeld niet anders. Opnieuw wordt er een grote feesttent opgesteld op het grasplein in de Kerelstraat. Vrijdagavond is er een kaarting, 's zaterdags een steakfestijn gevolgd door optredens van Miss Chatelloe en Magic Pierre. Zondag is er de hele dag animatie in en rond de feesttent, met optredens van Splash, Euro-Dixieband, Fmhaigsownpipers, Ludo Chielens en De Verenigde Vrienden. (SVR)