Rita Demaré legt opnieuw de eed af als burgemeester van Hooglede Sam Vanacker

18 december 2018

16u30 0 Hooglede Rita Demaré (CD&V) heeft dinsdagnamiddag in Brugge voor de tweede keer in haar carrière de eed afgelegd als burgemeester van Hooglede. Dat deed ze in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

De zittende burgemeester en lijsttrekker van CD&V kreeg op 14 oktober 1.463 voorkeurstemmen achter haar naam, het hoogste aantal in de gemeente. De partij zette dan ook stevig in op Demaré, door de lijst tijdens de campagne te profileren als ‘de lijst van de burgemeester’. Alles samen kreeg CD&V 33,1 procent van de stemmen, goed voor zeven zetels. Oppositiepartij Groep 21 haalde er acht binnen. Dé winnaar van de verkiezingen in Hooglede werd echter Allen 8830, die verraste door zes zetels binnen te halen.

Demaré betaalde daarom een hoge prijs voor haar tweede ambtstermijn. Allen 8830 levert de eerste vijf jaar van de nieuwe legislatuur drie van de vier schepenen. Het laatste jaar worden dat er zelfs vier, waardoor Rita Demaré dan geen enkele CD&V-collega meer heeft in het schepencollege.

Haar mandaat gaat in op 1 januari.