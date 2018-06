Rijbewijzen ingetrokken 21 juni 2018

De politie heeft gisteren op de Rijksweg (N36) in Izegem drie rijbewijzen ingetrokken van snelheidsduivels. Ze reden 112, 122 en 132 kilometer per uur waar maar 70 is toegelaten. Van de 2.411 gecontroleerde wagens reden er 301 te snel. Op de R32 in Hooglede reden 49 van de 602 gecontroleerde automobilisten te snel. Tien bestuurders kregen ook een pv voor gsm'en achter het stuur. In totaal kon 6.500 euro aan openstaande boetes geïnd worden. (LSI)