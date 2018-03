Restaurant Epsom krijgt gezelschap van Nagelstudio Onyx 09 maart 2018

02u32 0 Hooglede Toen Marleen Deruyter in 2015 in het huwelijksbootje stapte met chef-kok Geert Dujardin, kreeg ze restaurant Epsom aan de Brugsesteenweg er als extraatje bij. Daar is voortaan ook haar nagelstudio Onyx gevestigd.

"Ik help enorm graag mee in het restaurant. Geert staat in de keuken en ik run de zaal", vertelt Marleen. "Gelijktijdig wou ik ook m'n eigen zaak, m'n hobby, niet opgeven." Marleen runt al 15 jaar haar nagelstudio Onyx. Dit tot eind 2017 in Ardooie, maar sinds dit jaar in Gits. "Het was vervelend dat ik continu heen en weer moest rijden tussen Gits en Ardooie", zegt ze.





"Dat zette ons aan het denken en we beslisten om een bijgebouwtje op te trekken. Voortaan is mijn nagelstudio te vinden achter restaurant Epsom. Geert heeft z'n klanten en ik de mijne, maar een klant van de nagelstudio is zeker welkom in het restaurant en omgekeerd. Persoonlijk vind ik het een super combinatie. Ik wissel wel vaak van outfit, maar in het restaurant leg ik heel wat kilometers af, terwijl ik in Onyx vooral een zittende job heb." (CDR)