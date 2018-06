Regenboogzebrapad komt er niet 28 juni 2018

Er komt toch geen permanent regenboogzebrapad in Hooglede-Gits. Dat voorstel deed oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21) na een actie van de partij Allen 8830 waarbij ze een zebrapad met stoepkrijt inkleurden. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) stak inmiddels haar licht op bij een paar mensen uit de holebigemeenschap. "Er zijn voor- en tegenstanders. Die laatste vinden niet dat er nood is aan extra aandacht voor het respecteren van andersgeaardheid. Dat is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn." (SVR)