Reden tot feest op speelplein Zoeber 06 juli 2018

Het feit dat speelplein Zoeber een openbaar speeldomein is geworden, wordt morgen zaterdag uitgebreid gevierd. Alle jeugdbewegingen slaan de handen in elkaar met de buurtbewoners voor het gratis gezinsevenement 'Zoeber Zomert'. Vanaf 11.30 uur gaan de poorten open voor picknickers, terwijl buurtbewoners Frederik en Krist Defrancq achter de barbecue staan. Vanaf 13.30 uur kan je deelnemen aan Cluedo XL, een spel uitgewerkt door de jeugdbewegingen waarbij je door verschillende spelopdrachten te weten komt wie de nieuwe plannen van Zoeber heeft gestolen. Daarnaast er is de hele dag randanimatie. Vanaf 16 uur wordt de kwartfinale van het WK uitgezonden op groot scherm. De pop-up bar is open tot 19 uur. (SVR)