Procedure gestart om twee bomen van ruim 300 jaar oud te erkennen als monument Sam Vanacker

12 december 2018

13u54 1 Hooglede Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft vijf stokoude bomen in Vlaanderen voorlopig laten erkennen als monument. Twee van die vijf staan in Sint-Jozef De Geite.

Het gaat om zogenaamde ‘etagebomen’, zeldzame oude lindebomen die zodanig gesnoeid zijn dat er langs de stam verschillende etages ontstaan. Ze worden ook ‘feestbomen’ genoemd omdat ze tijdens dorpsfeesten vaak het middelpunt van het feest waren. Vaak dateren ze al uit de zestiende of zeventiende eeuw.

In Sint-Jozef De Geite in Hooglede staan er twee zulke bomen. Op een voormalig hoeve-erf in de Hillemolenstraat staat een zomerlinde die al vermeld werd op een zeventiende-eeuwse kaart. Vlakbij de etageboom staat de veldkapel Onze-Lieve-Vrouw Troost ter Nood uit 1838.

Vierschaar

Het tweede exemplaar staat op een steenworp er vandaan in de Amersveldestraat, op het voormalige molenerf van de verdwenen Hillemolen. De boom staat nagenoeg op de grens tussen Hooglede, Kortemark, Staden en Handzame. Het gaat opnieuw om een zomerlinde, al zijn de etages niet goed meer zichtbaar. Door de plaatsnaam ‘Vierschaar’ vermoeden historici dat er ooit recht is gesproken in de omgeving van de boom, die vermoedelijk in de achttiende eeuw werd geplant.

De bomen zijn op dit moment weliswaar voorlopig beschermd als monument, maar vooraleer over te gaan tot een definitieve erkenning dient de gemeente Hooglede eerst nog een openbaar onderzoek te voeren. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois dan of ze definitief erkend worden als monumenten.