Portretschilder zoekt leerlingen met talent ZOMERCURSUS VINDT PLAATS IN MEISJESSCHOOL SAM VANACKER

27 maart 2018

03u13 0 Hooglede Hoogleeds kunstenaar Michel Vanden Brande (66) start na de zomer met een soort mini-academie in de meisjesschool van Hooglede. "De technieken die ik van mijn meester geleerd heb, mogen niet verloren gaan."

Na een carrière van zo'n 32 jaar in de grafische sector herontdekte Michel, die als jongeman hoger kunstonderwijs genoot in Roeselare, op zijn zestigste zijn passie voor de schilderkunst. Hij ging tekenles geven, richtte een atelier in in zijn huis in de Roeselarestraat en maakte er sindsdien tientallen schilderijen, vaak met kleinzoon Nand (10) als model.





"Goede portretschilders waren veertig jaar geleden al bijzonder dun gezaaid", vertelt Michel. "Maar ik had het geluk om in de Academie van Roeselare de kneepjes te mogen leren van wijlen Jos Desimpel, een begenadigd lesgever en uitmuntend portretschilder. Een aantal burgemeestersportretten in het stadhuis zijn trouwens van zijn hand. Hetgeen ik geleerd heb van die man ben ik de laatste jaren gaandeweg aan het verfijnen. Ik ontdek dat ik mijn grenzen steeds verder leg en die kennis wil ik nu heel graag doorgeven aan anderen."





Op zoek naar een ruimte om les te geven kwam Michel terecht bij de basisschool in de Kleine Stadenstraat. "Oorspronkelijk wou ik het leegstaande klooster gebruiken, maar om praktische redenen bleek een zaaltje van de school interessanter. Op voorwaarde dat er genoeg interesse is - wat ik van harte hoop- start ik na de zomer met een eerste lessenreeks portretschilderen voor gevorderden, idealiter met een tiental leerlingen. Voorwaarde is wel dat kandidaten ouder zijn dan zestien jaar en kunnen bewijzen dat ze talent hebben. Daarom vraag ik ook dat ze me foto's sturen van een of meerdere werken bij inschrijving, zodat ik een selectie kan maken."





Oude stijl

Michel benadrukt dat het om de 'oude stijl' van portretschilderen gaat. "Aan moderne technieken zoals printen op doek of foto's projecteren doe ik niet mee. Een foto en een portret zijn fundamenteel verschillend. Een foto is een momentopname uit de realiteit, maar een goed geschilderd portret lééft en vertelt een verhaal, doordat je als kunstenaar zelf het beeld vormgeeft. Zo heeft mijn kleinzoon in het echt nooit in die specifieke boom gezeten en zijn de kleren die hij aan heeft gebaseerd op een oudere foto, maar als portretschilder heb je de vrijheid om te interpreteren en samen te stellen naar eigen goeddunken."





Wie vanaf september de kneepjes van het portretschilderen wil leren van Michel, kan een mailtje sturen naar hetportret@hotmail.com, met vermelding van naam, adres, leeftijd en een of meerdere foto's van zijn werk.