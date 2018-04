Pittige discussie over timing investeringen 25 april 2018

02u35 0

Volgens burgemeester Rita Demaré (CD&V) heeft het gemeentebestuur in 2017 goed werk geleverd, maar daar ging oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21) niet mee akkoord.





"Er werd voor 2,2 miljoen euro geïnvesteerd. Concreet gaat het onder meer om de aankoop van de gronden langs de Gitsbergstraat, de vernieuwing van de voetpaden in Bergdal en in de Lindewijk, de werken aan het onthaalpaviljoen aan het Duits kerkhof en de gunning van de speel-en recreatiesite."





Oppositieraadslid Kristof Pillaert merkte op dat er nochtans 3,4 miljoen euro gebudgetteerd stond. "Meer dan een derde van de geplande investeringen zijn niet uitgevoerd en doorgeschoven naar het volgende jaar. Daaruit blijkt dat dit bestuur er systematisch niet in slaagt zich aan de vooropgestelde timing te houden. Volgens jullie planning had het onthaalpaviljoen al anderhalf jaar geleden klaar moeten zijn."





Demaré antwoordde dat goed plannen en grondig afwerken nu eenmaal belangrijk is. "Maar we gaan inderdaad nog een legislatuur nodig hebben om alles afgewerkt te krijgen", besloot ze. "Aan dit tempo denk ik dat jullie twee legislaturen zullen nodig hebben", repliceerde Pillaert fijntjes. (SVR)