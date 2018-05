Permanent regenboogzebrapad in Hooglede? 31 mei 2018

Oppositiepartij Groep 21 kwam op de jongste gemeenteraad met een opmerkelijk voorstel. Raadslid Tomas De Meyer (Groep 21) loofde het initiatief van meerderheidspartij Allen 8830 waarbij een zebrapad in de regenboogkleuren gestoken werd naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie, maar hij ging een stapje verder. "Jammer dat we zo de indruk geven dat we maar op een van de 365 dagen homo's en transgenders welkom heten. Daarom vragen we om in beide deelgemeenten een zebrapad op te fleuren met de kleuren van de regenboogvlag, niet met stoepkrijt, maar met permanente verf. In andere provincies zijn daar al voorbeelden van, maar in West-Vlaanderen zouden we echte pioniers zijn." Vreemd genoeg reageerde niemand van de meerderheid tijdens de gemeenteraad op het voorstel. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) laat weten dat de kwestie in beraad genomen wordt. (SVR)