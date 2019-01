Parkeerplaats voor personen met beperking in Kleine Noordstraat verdwijnt Sam Vanacker

29 januari 2019

13u33 0

Een van de twee parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de Kleine Noordstraat in Hooglede zal geschrapt worden. “Aan de ingang van het oud kerkhof liggen nu nog twee parkeerplaatsen voor personen met een beperking, maar we stellen voor een van die twee te vervangen door een gewone parkeerplaats”, zegt schepen voor Mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830). “De belangrijkste reden is dat de mensen van de technische dienst regelmatig op de begraafplaats moeten zijn. Ze moeten dichtbij kunnen parkeren, zonder het risico te lopen op de bon geslingerd te worden.”