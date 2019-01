Oudste cafébaas van het land (90) houdt ermee op: Café De Engel in Gits blijft dicht Sam Vanacker

28 januari 2019

22u00 0 Hooglede De deuren van Gasthof De Engel op de markt van Gits blijven voortaan dicht. Frank Lagrou, die op 9 december 2018 nog zijn negentigste verjaardag vierde in het café, werd donderdag opgenomen in het ziekenhuis. In overleg met de familie werd beslist dat het iconische café niet meer terug zal open gaan.

73 jaar (!) was Frank Lagrou het gezicht van De Engel. Hij nam destijds de zaak over van zijn ouders, was nooit getrouwd en heeft geen kinderen. Wel kreeg hij de laatste decennia heel regelmatig hulp achter de tapkraan van Rosa Horelbeke (79), zeker sinds zijn gezondheid achteruit begon te gaan. Nadat Frank in 2015 een trombose kreeg was het café nog slechts twee dagen per week open. Maar ook daar komt nu dus een einde aan.

Vorige donderdag werd Frank opgenomen in het ziekenhuis. Zijn zus Rosa Lagrou (94), die in Kortemark woont, legt uit dat haar broer op dit moment in een kamer voor kortverblijf terug op krachten komt. “In het najaar liep Frank een besmetting op de darmen op. Met de feestdagen was hij terug thuis, maar nu blijkt dat hij toch wat te snel ontslaan is uit het ziekenhuis. De besmetting is terug. Maar Frank slaat er zich wel door. Hij komt straks terug boven het café wonen, maar de zaak opnieuw openen? Nee. Dat gaat hij niet meer doen. Het is welletjes geweest. En vreemden laten openhouden is nu evenmin aan de orde.”

Frank kan in elk geval terugblikken op een bijzonder mooie carrière. Hele generaties Gitsenaars hebben het café in hun hart gesloten. In 2014 werd Frank nog gehuldigd door Unizo als oudste ondernemer van het land en in 2011 kwamen Jean Blaute en Ray Cokes hem zelfs nog een bezoekje brengen voor de opnames van het bierprogramma Tournée Général. Dat de Gitsenaars het café een warm hart toedragen bewijst de facebookgroep ‘Gasthof Den Engel mag nooit verdwijnen’, die al in 2015 opgericht werd.

Nooit appartementen

Intussen is de kans dat het uitzicht van het dorpscafé zal verdwijnen effectief erg klein geworden. Het café staat op de lijst van bouwkundig erfgoed en het gemeentebestuur legde in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan vast dat de gevel intact moet blijven. “We hebben zelfs samen met de mensen van Erfgoed een dossier opgestel om De Engel als beschermd monument te laten erkennen, maar dat heeft Brussel geweigerd”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Het is een gebouw dat bepalend is voor het zicht van de markt en we hebben er alles aan gedaan om dat zicht te behouden. De gevel zal blijven. Al hebben we geen controle over wat er achter die gevel gebeurt. In elk geval hoop ik dat het cafégedeelte op de benedenverdieping nooit verdwijnt. Als daar mettertijd pakweg een restaurantje zou komen zou dat fantastisch zijn.”

“Appartementen zullen hier nooit komen”, zegt Rosa Lagrou, die net als haar broer tevreden is met de inspanningen van het gemeentebestuur. “Het gebouw is al van in de tijd van mijn grootmoeder eigendom van onze familie en zowel Frank en ik willen dat het in de familie blijft ook. Er zijn wel wat opfrissingswerken aan, maar verkopen doen we niet. Als Frank en ik er niet meer zijn, dan zal De Engel naar mijn kinderen gaan. Maar zover zijn we dus nog niet.”