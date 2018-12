Ouderenadviesraad sluit legislatuur af met winterconcert Sam Vanacker

03 december 2018

De gemeentelijke ouderenadviesraad organiseert morgen dinsdag 4 december een winterconcert in De Gulden Zonne. “Eerder heette dat ons kerstconcert, maar we vonden dat we moeilijk van ‘kerst’ konden spreken voor zes december”, aldus Lieve Bruwier. Het evenement wordt het laatste evenement van de huidige adviesraad, want net zoals het gemeentebestuur wordt de samenstelling van de 25-koppige raad om de zes jaar vernieuwd. Onder andere Lies Verholle, Arnold Sercu en Bart Verhelle treden er op om 14 uur en 19.30 uur. Tickets kosten 7 euro en zijn te verkrijgen in de bibliotheken en het Sociaal Huis.