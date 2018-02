Oude Mariagewaden van onder de mottenballen gehaald HEEMKUNDIGEN PLANNEN TENTOONSTELLING OVER ONZE-LIEVE-VROUWEPROCESSIE SAM VANACKER

21 februari 2018

02u42 0 Hooglede De Heemkundige Kring van Gits plant een opmerkelijke tentoonstelling rond de Onze-Lieve-Vrouweprocessie, een stoet die sinds het begin van de vorige eeuw tot halfweg de jaren '50 door de straten van Gits trok. Maar liefst 1.362 originele attributen van die stoet werden van onder het stof gehaald en zijn intussen zorgvuldig geïnventariseerd.

Tot 1955 had Gits een jaarlijkse Onze-Lieve-Vrouweprocessie. Die stoet, waar jaarlijks bijna 400 man in meeliep, werd in 1988 éénmalig over gedaan, met de originele attributen van toen. Sindsdien lagen de rijkelijk versierde gewaden, de mantels, het baldakijn, de geborduurde vaandels, de fakkels en de tientallen koperen kroontjes te verkommeren op de zolder van het klooster. Toen de pastorie leeg kwam te staan, verhuisde de hele boel naar die veel slechter geïsoleerde en vochtige zolder. Daar zou het stukje geschiedenis nu nog steeds liggen, hadden de Gitse heemkundigen er niet geweest.





"Toen de pastorie in 2015 in gebruik genomen werd door het OCMW, hebben we ons over het lot van de attributen van de stoet ontfermd", legt Mark Broucke uit. "Met man en macht hebben we alles verhuisd naar de zolder van het voormalige gemeentehuis en daarna zijn we samen met erfgoedcel Terf gestart met alles inventariseren en labelen. Het werd een monnikenwerkje van meer dan een jaar, want het gaat om 1.362 verschillende stukken. Onvoorstelbaar in welke goede staat alles nog is. Alleen het houtwerk van het baldakijn is verdwenen, maar de gordijnen en eigenlijk alle stoffen zien er nog piekfijn uit. Alles was netjes ingepakt en voorzien van mottenballen. Het gaat om erg waardevol materiaal die meer dan een eeuw geleden op de naaischool van de zusters moet zijn gemaakt."





Verkiezingsronde

Om die erfenis niet zomaar verloren te laten gaan, besliste de Heemkundige Kring om de processie voor te dragen als gemeentelijk erfgoed op www.zotvanerfgoed.be. De stoet staat sinds kort op een lijst waar ook de Dubbele Arend, café Den Engel en de Gryspeerdmolen op staan.





"Op 22 april, met Erfgoeddag, is er een echte verkiezingsronde waarbij mensen kunnen gaan stemmen voor hun favorieten", gaat Mark verder. "In Gits zullen mensen hun stem kunnen uitbrengen in rusthuis Ter Linde. Om wat promotie te maken voor onze kandidaat, gaan we er een minitentoonstelling opzetten met mannequinpoppen. Intussen hebben we voor het baldakijn al een nieuw geraamte gebouwd. Het moet een soort voorsmaakje worden van een grote tentoonstelling in de kerk van Gits in 2019."





Voor dat laatste heeft de heemkundige kring intussen toestemming gevraagd en gekregen van de kerkfabriek. "Met de concrete uitwerking zijn we nog niet echt begonnen, maar feit is dat we heel wat paspoppen nodig zullen hebben. Of we niet met de stoet terug de straat op willen trekken? Dat zou uiteraard heel erg mooi zijn, maar ik vrees dat dat bij een droom zal blijven. Ik betwijfel of we daar genoeg volk voor vinden. In 1988 volstond het om achterin de kerk een inschrijvingsformulier te hangen, maar dertig jaar later denk ik niet dat we daarmee aan bijna vierhonderd man geraken."





Wie nog wat paspoppen op overschot heeft, kan contact opnemen met de Heemkundige Kring via markbroucke@hotmail.com.